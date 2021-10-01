01.10.2021 (05:00)
На учении «Дружба-2021» спецназ ЮВО уничтожил заглубленный командный пункт противника
В Краснодарском крае в ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» специалисты минно-подрывного дела спецназа Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали свои навыки по уничтожению замаскированного командного пункта незаконного вооруженного формирования в условиях горно-лесистой местности.
Спецназовцы скрытно установили заряды общей массой более 10 кг в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвели подрыв.
Кроме того, зарубежным гостям были представлены варианты изготовления самодельных мин, способы их маскировки, а также способы их обнаружения и обезвреживания.
Учение на полигоне Молькино продлится до 9 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.
Целью учения является обмен боевым опытом между подразделениями спецназа.