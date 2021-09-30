30.09.2021 (13:40)

Специалисты РЭБ Амурского общевойскового объединения ВВО обнаружили и подавили сеть управления условного противника

Военные связисты и специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), блокировали работу системы управления условного противника в ходе учения.

По замыслу учения, на командный поступила информация о концентрации сил условного противника в определенном районе.

Военнослужащие на штатной технике совершили стокилометровый марш в указанный район, провели рекогносцировку местности и развернули полевые пункты. Используя современные комплекс РЭБ «Борисоглебск-2», специалисты провели радиоразведку указанного района, в ходе которой была обнаружена работа нескольких радиосетей условного противника.

Специалисты РЭБ определили точные координаты радиопередатчиков и передали их на командный пункт для принятия решения на их уничтожение. Затем операторы станций провели подавление выявленных каналов связи, «заглушив» приемники условного противника заградительными радиоэлектронными помехами.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 15 единиц техники различного назначения.

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