30.09.2021 (16:34)

Сборная Вооруженных Сил РФ по стендовой стрельбе отправилась на чемпионат мира CISM в Пакистан

В период с 30 сентября по 10 октября в городе Лахор (Пакистан) пройдут соревнования чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по стендовой стрельбе. Сборная Вооруженных Сил РФ будет представлена на турнире 4 спортсменами ЦСКА.

Под руководством капитана команды майора Алексея Каменского в составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации на чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) в Пакистане выступят еще три титулованных представителя Центрального спортивного клуба Армии, в их числе – майор Алексей Алипов, майор Алексей Скоробогатов и прапорщик Анастасия Крахмалева.

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