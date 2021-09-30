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30.09.2021 (16:14)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России по велоспорту

В г. Санкт-Петербург состоялись соревнования чемпионата России по велоспорту на треке. Спортсмены разыгрывали награды в таких дисциплинах, как мэдисон, скрэтч, омниум, кейрин и спринт.

Рядовой санкт-петербургской спортивной роты ЦСКА Сергей Мальнев выступил в командной гонке преследования (4 км). В составе команды Санкт-Петербурга Сергей вместе с Арсением Никифоровым, Александром Смирновым и Дмитрием Мухомедьяровым преодолели 4-километровую дистанцию с результатом 3 минуты и 57,787 секунды.

Лучший результат 3 минуты и 49,058 секунды показали Егор Игошев, Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Новолодский (Санкт-Петербург), опередив на 10,902 секунды Никиту Берсенева, Илью Щеголькова, Власа Шичкина, Дениса Денисова (Санкт-Петербург).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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