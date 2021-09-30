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30.09.2021 (16:52)

В Хакасии новые объекты ЦСКА готовы к открытию на 99%

Министр спорта Хакасии посетил военный городок в Абакане и сообщил о готовности новых объектов ЦСКА к открытию на 99%. Инфраструктура вновь возведенных объектов Центрального спортивного клуба Армии в Хакасии включает универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт», футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, уличные игровые площадки для занятий волейболом, баскетболом и теннисом.

О ходе работ и подготовке к открытию на встрече с министром рассказал начальник спортивного центра г. Абакан самарского филиала ЦСКА Юрий Бережной:

«Все, что мы видим, это, без преувеличения – спортивный город. С запуском объектов мы планируем значительно улучшить материально-техническую базу нашей спортивной школы и рассмотреть перспективу культивирования новых видов спорта. Совсем скоро мы сможем привлечь к занятиям спортом значительно больше военнослужащих, согласно госзаданию и, конечно, гражданских лиц – любителей спорта и профессионалов разных возрастов».

Торжественное открытие универсального комплекса и футбольного поля запланировано на конец октября – начало ноября с приглашением руководства Центрального спортивного клуба Армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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