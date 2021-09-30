30.09.2021 (18:30)

Палубные лётчики Северного флота завершили подготовку на авиатренажёре в Крыму

Лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на Су-33 завершили программу лётной подготовки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера, в Крыму.

Под руководством опытного инструктора – полковника Павла Подгузова (одного из учеников легендарного лётчика Героя России Тимура Апакидзе) и командира авиаполка подполковника Вячеслава Лунина программа тренировочных полётов была полностью выполнена.

Североморцы летали на учебно-тренировочном самолёте Су-25 УТГ и на боевых Су-33.

Подготовка продолжалась более месяца. За это время к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь лётчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлёты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажёр с зацепом троса авиафинишёра.

В настоящее время лётный и технический состав корабельного истребительного авиаполка готовится к перебазированию из Крыма в Мурманскую область к постоянному месту службы. На учебном тренажёре в Саках их поменяют лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка на МиГ-29К.

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