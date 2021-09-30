30.09.2021 (15:09)

Армейские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата по плаванию в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат города по плаванию среди мужчин и женщин. Спортсмены Северной столицы соревновались в плавании всеми стилями, а также в эстафетах.

В данном турнире в комплексном плавании на дистанции 400 метров лучший результат 4 минуты и 15,09 секунды показал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Даниил Зайцев.

Вторым заплыв завершил Эдуард Белоносов с результатом 4 минуты и 17,74 секунды. Третье место занял Александр Зотов (4 минуты и 17,89).

В комбинированной эстафете 4х50 метров «серебро» чемпионата завоевал рядовой санкт-петербургской спортивной роты ЦСКА Роман Москаленко, выступив вместе с Павлом Татаренко, Евгением Волынским и Иваном Карповым в составе команды спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран» и финишировав с результатом 1 минута и 37,4 секунды.

Тройку лидеров замкнули воспитанники спортивной школы филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Илья Звягинцев, Роман Васильев, Павел Таруц и Михаил Бондарь (1 минута и 40,52 секунды).

Победу одержала команда училища олимпийского резерва № 1 (1 минута и 37,47 секунды).

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