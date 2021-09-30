30.09.2021 (15:45)

Курсанты Военного института (инженерно-технического) Военной академии МТО почтили память участников Шлиссельбургского десанта 1941 года

Курсанты Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения почтили память участников Шлиссельбургского десанта, которые героически защищали Ленинградскую область в первые месяцы Великой Отечественной войны.

В боях за Шлиссельбург должны были сражаться курсанты Высшего инженерно-технического училища Военно-Морского флота (название института в 1941-1944гг.), которых с 14 сентября 1941 года активно стали готовить к участию в десантной группе. Однако в связи с обострившейся обстановкой на фронте и трагическим исходом предыдущей десантной операции под Шлиссельбургом задачи роты были изменены: курсантов направили на выполнение задач, связанных с обороной города по линии Васильевского острова.

Спустя 80 лет курсанты ВИ(ИТ) приехали в Шлиссельбург, чтобы поклониться героям-защитникам Невской земли и вспомнить своих боевых предшественников.

Перед началом основных мероприятий представители всех факультетов побывали в одном из самых знаковых мест Ленинградской области – в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», где познакомились с 900-дневной историей осажденного Ленинграда, узнали обо всех попытках советских войск организовать прорыв блокады.

По инициативе директора Шлиссельбургской городской библиотеки имени поэта М.А. Дудина Татьяны Меликовой курсанты встретились с автором монографий, посвященных Шлиссельбургу и его защитникам, выдающимся краеведом Юрием Овсянниковым. В беседе приняли участие не только курсанты ВИ(ИТ), но и шлиссельбургские школьники, которые так же, как и старшие товарищи, с должным вниманием отнеслись к истории своего края.

Завершилась военно-историческая поездка в Шлиссельбург торжественно-траурной акцией у памятного мемориала в честь погибших десантников в сентябре 1941 года.

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