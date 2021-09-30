30.09.2021 (17:41)

В Ярославской области инженеры танковой армии ЗВО применили установку разминирования УР-77 «Метеорит» для создания безопасного маршрута

В Ярославской области военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской танковой армии Западного военного округа, в рамках тактического учения на военном полигоне организовали проход колонны бронетехники через минное поле, применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит».

В рамках учения специалисты провели инженерную разведку местности на всем маршруте следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

При обнаружении минного поля военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечили безопасный проход для танков Т-72Б3.

При выполнении учебно-боевых задач инженерно-разведывательные дозоры также выполнили задачи по отражению нападения диверсантов условного противника. Всего в рамках тактико-специального учения было задействовано свыше 200 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.

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