30.09.2021 (18:31)

Экипажи транспортных вертолетов Ми-26 ЗВО отработали перевозку крупногабаритных грузов на внешней подвеске

В Ленинградской области экипажи крупнейших в мире серийно выпускаемых транспортных вертолётов Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали задачи по транспортировке крупногабаритных грузов на внешней подвеске в ходе учебных полётов.

Лётчики отработали крепление, подъём, транспортировку и погрузку груза, имитирующего самолёты-истребители, а также грузовые контейнеры с гуманитарной помощью.

Перевозка нестандартных грузов на внешней подвеске – одна из сложнейших задач экипажей транспортных вертолётов Ми-26, регулярно отрабатываемых в ходе учебно-тренировочных полётов.

Максимальная грузоподъёмность вертолёта – 20 тонн. С помощью бортовых видеокамер экипаж имеет возможность контролировать состояние перевозимого груза.

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