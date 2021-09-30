30.09.2021 (18:31)
Экипажи транспортных вертолетов Ми-26 ЗВО отработали перевозку крупногабаритных грузов на внешней подвеске
В Ленинградской области экипажи крупнейших в мире серийно выпускаемых транспортных вертолётов Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали задачи по транспортировке крупногабаритных грузов на внешней подвеске в ходе учебных полётов.
Лётчики отработали крепление, подъём, транспортировку и погрузку груза, имитирующего самолёты-истребители, а также грузовые контейнеры с гуманитарной помощью.
Перевозка нестандартных грузов на внешней подвеске – одна из сложнейших задач экипажей транспортных вертолётов Ми-26, регулярно отрабатываемых в ходе учебно-тренировочных полётов.
Максимальная грузоподъёмность вертолёта – 20 тонн. С помощью бортовых видеокамер экипаж имеет возможность контролировать состояние перевозимого груза.
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