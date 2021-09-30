30.09.2021 (18:09)

Расчёты ЗРПК «Панцирь-С» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отразили условное нападение с воздуха

В Новгородской области боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» (ЗРПК) Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели тренировку по отражению воздушных налетов условных малоразмерных и маловысотных целей.

Военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с помощью специального тренажёра отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманёвренных целей на высотах до 6 км и удалении до 70 км.

Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь-С» провели тестирование ракетных и пушечных огневых каналов, выполнили нормативы по переводу техники в боевое и походное состояние.

«Панцирь-С» способен уничтожать воздушные цели, имеющие скорость до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тысяч метров. Комплекс может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Также комплекс может бороться с легкой бронированной техникой противника и его живой силой.

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