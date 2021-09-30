Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.09.2021 (17:52)

Многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан» обеспечили точность ударов систем «Град» на учении под Оренбургом

Многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10» обеспечили точность ударов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на учении в Оренбургской области.

Расчетам реактивной артиллерии необходимо было уничтожить крупные силы противника на подступах к одному из населенных пунктов.  Средства воздушной разведки «Орлан-10» передали на командные пункты координаты целей, обеспечив расчетам РСЗО мгновенное нанесение ударов на удалении до 20 км.

В ходе боевых стрельб расчёты отработали «артиллерийскую карусель», которая позволяет уйти подразделениям в район перезаряжания в то время, пока другие боевые машины продолжают обстрел вражеских позиций.

В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и более 80 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Забайкалье завершился полевой выход подразделений РХБ защиты ВВО
Пилоты штурмовой авиации ВВО выполнили полеты с применением неуправляемых ракетных снарядов в Приморье
Впервые в международном учении «Селенга-2021» в Монголии участвуют военнослужащие военной полиции ВВО
На учебном полигоне ВВО Артемовский прошли лагерные сборы с подразделениями РЭБ

Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false