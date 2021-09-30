30.09.2021 (17:52)

Многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан» обеспечили точность ударов систем «Град» на учении под Оренбургом

Многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10» обеспечили точность ударов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на учении в Оренбургской области.

Расчетам реактивной артиллерии необходимо было уничтожить крупные силы противника на подступах к одному из населенных пунктов. Средства воздушной разведки «Орлан-10» передали на командные пункты координаты целей, обеспечив расчетам РСЗО мгновенное нанесение ударов на удалении до 20 км.

В ходе боевых стрельб расчёты отработали «артиллерийскую карусель», которая позволяет уйти подразделениям в район перезаряжания в то время, пока другие боевые машины продолжают обстрел вражеских позиций.

В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и более 80 единиц техники.

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