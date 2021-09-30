30.09.2021 (17:56)
Мотострелки ЦВО на учении под Самарой преодолели водные преграды на БТР-82А и уничтожили «противника»
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа на учении в Самарской области преодолели водные преграды на БТР-82А и уничтожили условного противника.
Практические действия проходили на Рощинском полигоне. Военнослужащие совершили марш и с ходу форсировали на бронетранспортерах водную преграду с препятствиями. Затем экипажи поразили мишени, имитирующие условного противника из 30-мм автоматических пушек 2А72. Огонь велся на расстояния до 1,5 тыс. метров. Также военнослужащие провели тренировки по радиоподавлению и боевому слаживанию.
Всего в учении, которое было приурочено ко Дню Сухопутных войск, приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.
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