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30.09.2021 (17:49)

В Нахимовском ВМУ состоялись мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского

На втором курсе Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища под руководством старшего воспитателя Виктора Кырлига и педагога-организатора Светланы Яковлевой прошли мероприятия под названием «Русские былины», приуроченные к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Нахимовцы посмотрели ряд тематических фильмов, а затем    участвовали в игре «На заставе богатырской». Проходя по маршрутному листу от заставы к заставе, нахимовцы смогли примерить на себя роль русских дружинников и выполнить игровые задания: померяться силой в поднятии гири, проявить смекалку в решении математических задач на знание старорусских мер веса, угадать художников, отобразивших на холстах подвиги русских богатырей; сопоставить оружие воина Древней Руси с его названием, переправить свою дружину через «болото» и многое другое.

В завершении игры нахимовцы с интересом прослушали выступление с презентацией нахимовца Святослава Кочурина о его личном участии в исторической реконструкции этим летом во время каникул в Тверской области.    

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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