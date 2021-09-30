30.09.2021 (17:09)

В филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» почтили память героев Цусимы

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась временная выставка «Поход 2-й Тихоокеанской эскадры. Итоги и уроки».

Экспозиция посвящена 117-летию начала похода второй Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток в октябре 1904 года.

На стендах выставки представлена уникальная информация из фондов Музея о походе эскадры и подвиге русских моряков в Цусимском сражении 14-15 мая 1905 года.

«В преддверии 325-летия основания Российского регулярного флота, Центральный военно-морской музей при поддержке главного командования ВМФ, научно-исторических обществ, Объединенной судостроительной корпорации развернул широкую работу по основным историческим вехам становления и развития Российского флота, его применения в морских сражениях, этапным свершениям в сфере военного кораблестроения», - отметил директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай.

Выставка будет доступна для посетителей до 30 октября 2021 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице