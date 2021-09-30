30.09.2021 (17:26)
Сборные пункты и районные комиссариаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области подготовлены к приему призывников
Призывные комиссии военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершили подготовку к проведению мероприятий осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу.
30 военных комиссариатов и сборных пунктов обеспечены медикаментами и дезинфицирующими средствами, а также необходимым количеством тестов на коронавирусную инфекцию. Кабинеты подготовлены и оборудованы также для приема гражданского населения.
Ежедневно все представители призывной комиссии проходят тестирование, а помещения в конце каждого рабочего дня обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.
Призыв граждан на военную службу начинается с 1 октября.
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