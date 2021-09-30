30.09.2021 (15:26)

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев проинспектировал соединения и воинские части Мулинского гарнизона

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев проинспектировал соединения и воинские части Мулинского гарнизона в Нижегородской области.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Александр Журавлёв также проверил организацию и проведение занятий по боевой подготовке в преддверии контрольной поверки войск (сил) округа за 2021 год.

Особое внимание генерал-полковник Александр Журавлёв обратил на готовность соединений и воинских частей Мулинского гарнизона к приему военнослужащих молодого пополнения, а также на организацию учебного процесса в Центре боевой подготовки.

Командующий войсками ЗВО оценил ход строительства и развитие имеющихся и строящихся объектов инфраструктуры соединений и воинских частей округа в Володарском районе Нижегородской области.

В ходе беседы с командным составом воинских частей была отмечена важность работы, направленная на оказание помощи молодым семьям военнослужащих, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жён и определения детей в детские сады и школы.

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