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01.10.2021 (00:10)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сухопутных войск

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 сентября 2021 г. № 580

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск. На протяжении столетий они составляют основу нашей армии, играют важную роль в обеспечении военной безопасности государства, твердо стоят на страже национальных интересов.

Во все времена военнослужащие Сухопутных войск были верны воинскому долгу и Военной присяге. Их беспримерный героизм, самоотверженность и отвага принесли Отечеству множество легендарных побед, навсегда вошедших в ратную летопись страны.

Сегодня личный состав войск приумножает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, способствует укреплению обороноспособности России.

Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Родины.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за безупречную службу!

Желаю крепкого здоровья, новых достижений в профессиональной деятельности и дальнейших успехов на благо Отчизны!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии  С. Шойгу

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Министр обороны , Сухопутные войска
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