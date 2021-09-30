30.09.2021 (17:04)

Экипажи армейской авиации ВВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах в Забайкалье

Летчики авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, приняли участие в ночных учебно-тренировочных полетах на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор». Часть полетов выполнялась на предельно малых высотах с использованием приборов ночного видения.

Помимо этого, экипажи совершенствовали навыки по посадке вертолетов на неподготовленные площадки в темное время с использованием навигационных приборов. С этой целью летчики использовали очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1, в условиях отсутствия внешних сигналов и внутреннего освещения, как демаскирующих признаков.

Выполнение полетов на малых высотах позволяет максимально скрыть технику от огневого поражения разведки и средств ПВО противника, а также наиболее эффективно задействовать армейскую авиацию.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие около 50 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава, было задействовано до 10 вертолетов Ми-8АМТШ.



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