30.09.2021 (15:27)
Пилоты штурмовой авиации ВВО выполнили полеты с применением неуправляемых ракетных снарядов в Приморье
Пилоты штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили полеты с применением неуправляемых ракетных снарядов (НУРС) в Приморском крае.
Экипажи Су-25 «Грач» учились обнаруживать и уничтожать цели с использованием подвесного вооружения, как одиночно, так и в составе пар.
Летчики отработали летно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника, на различном удалении от точки сброса с последующим уходом от вероятного ответного удара.
Пуски НУРС проводились штурмовиками на малых высотах, оснащенными специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. Экипажи отработали летно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника, на различном удалении от точки сброса с последующим уходом от вероятного ответного удара.
Также в ходе полетов отрабатывалась техника простого и сложного пилотирования, в том числе с элементами боевого маневрирования.
В боевых стрельбах было задействовано около 20 единиц авиационной техники.