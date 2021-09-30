30.09.2021 (15:27)

Пилоты штурмовой авиации ВВО выполнили полеты с применением неуправляемых ракетных снарядов в Приморье

Пилоты штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили полеты с применением неуправляемых ракетных снарядов (НУРС) в Приморском крае.

Экипажи Су-25 «Грач» учились обнаруживать и уничтожать цели с использованием подвесного вооружения, как одиночно, так и в составе пар.

Летчики отработали летно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника, на различном удалении от точки сброса с последующим уходом от вероятного ответного удара.

Пуски НУРС проводились штурмовиками на малых высотах, оснащенными специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. Экипажи отработали летно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника, на различном удалении от точки сброса с последующим уходом от вероятного ответного удара.

Также в ходе полетов отрабатывалась техника простого и сложного пилотирования, в том числе с элементами боевого маневрирования.

В боевых стрельбах было задействовано около 20 единиц авиационной техники.

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