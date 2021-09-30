Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.09.2021 (15:27)

Пилоты штурмовой авиации ВВО выполнили полеты с применением неуправляемых ракетных снарядов в Приморье

Пилоты штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили полеты с применением неуправляемых ракетных снарядов (НУРС) в Приморском крае.

Экипажи Су-25 «Грач» учились обнаруживать и уничтожать цели с использованием подвесного вооружения, как одиночно, так и в составе пар.

Летчики отработали летно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника, на различном удалении от точки сброса с последующим уходом от вероятного ответного удара.

Пуски НУРС проводились штурмовиками на малых высотах, оснащенными специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. Экипажи отработали летно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника, на различном удалении от точки сброса с последующим уходом от вероятного ответного удара.

Также в ходе полетов отрабатывалась техника простого и сложного пилотирования, в том числе с элементами боевого маневрирования.

В боевых стрельбах было задействовано около 20 единиц авиационной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Впервые в международном учении «Селенга-2021» в Монголии участвуют военнослужащие военной полиции ВВО
На учебном полигоне ВВО Артемовский прошли лагерные сборы с подразделениями РЭБ
В пригороде Бишкека открыт памятник летчику-штурмовику Герою Советского Союза Исмаилбеку Таранчиеву
Морские пехотинцы ТОФ приступили к совершению марша на технике на полигон в рамках стартовавшего двустороннего бригадного учения

Метки:
Авиация , Восточный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false