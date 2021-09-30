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30.09.2021 (16:46)

На базе Ивановского воздушно-десантного соединения проходит первый этап Чемпионата войск и Кубка командующего ВДВ по парашютному спорту

На аэродроме Ясюниха в Иваново стартовал 61-й Чемпионат Воздушно-десантных войск и соревнования на кубок командующего Воздушно-десантными войсками по парашютному спорту.

В рамках соревнований прошли прыжки парашютистов на точность в составе команды. Прыжок совершался с высоты 1000 метров из вертолета Ми-8 АМТШ. Спортсменам предстояло определить направление, скорость и силу ветра после отделения от воздушного судна для того, чтобы точно приземлиться «в ноль» - метку в круге диаметром 2 см.

Все команды завершили первый этап с минимальным отрывом друг от друга. Спортсмены из сборных команд продемонстрировали свое мастерство и показали отличные результаты.

Всего в чемпионате принимает участие более 150 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 15 команд, представляющих Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы, ДОСААФ России, ЦСКА и спортивные аэроклубы из Рязани, Санкт-Петербурга, Пскова, Ульяновска, Тулы, Новороссийска, Уссурийска, Иванова и других городов страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении стартовал чемпионат ВДВ по парашютному спорту

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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