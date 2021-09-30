30.09.2021 (13:09)
На учебном полигоне ВВО Артемовский прошли лагерные сборы с подразделениями РЭБ
Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае, в ходе занятий по боевой подготовке отработали практические навыки в полевых условиях.
В рамках лагерных сборов были отработаны мероприятия по радиоэлектронному прикрытию войск от авиации и ракетных ударов. Данные задачи выполнялись посредством нарушения работоспособности и вывода из строя систем спутниковой связи и радионавигационного оборудования условного противника.
Полевой выход прошел с использованием новейших комплексов, находящихся на вооружении подразделений РЭБ. Также в ходе сборов были проведены контрольные занятия по специальной, физической и огневой подготовкам.
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