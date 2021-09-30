Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.09.2021 (13:09)

На учебном полигоне ВВО Артемовский прошли лагерные сборы с подразделениями РЭБ

Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае, в ходе занятий по боевой подготовке отработали практические навыки в полевых условиях.

В рамках лагерных сборов были отработаны мероприятия по радиоэлектронному прикрытию войск от авиации и ракетных ударов. Данные задачи выполнялись посредством нарушения работоспособности и вывода из строя систем спутниковой связи и радионавигационного оборудования условного противника.

Полевой выход прошел с использованием новейших комплексов, находящихся на вооружении подразделений РЭБ. Также в ходе сборов были проведены контрольные занятия по специальной, физической и огневой подготовкам.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Морские пехотинцы ТОФ приступили к совершению марша на технике на полигон в рамках стартовавшего двустороннего бригадного учения
В Забайкалье завершилось масштабное тактическое учение с боевой стрельбой
В отдельном инженерном полку ВВО в Забайкалье проводится подготовка минно-розыскных собак к поиску взрывоопасных предметов
В Забайкалье среди военнослужащих ВВО завершился армейский этап конкурса «Командирские старты»

Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false