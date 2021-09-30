Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.09.2021 (16:27)

В Забайкалье завершился полевой выход подразделений РХБ защиты ВВО

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках полевого выхода отработали задачи по маскировке практических действий войск и передвижных командных пунктов.

Военнослужащие выполнили мероприятия по маскировке при совершении марша в указанный район. В частности, на всём маршруте движения колонны военной техники специализированные машины с помощью термодымовой аппаратуры осуществили постановку дымовых завес, чем обеспечили скрытность передвижения войск.

Развёртывание полевого лагеря и боевых позиций также маскировалось от авиации условного противника аэрозольными завесами.

В полевом выходе задействовано около 600 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Впервые в международном учении «Селенга-2021» в Монголии участвуют военнослужащие военной полиции ВВО
В Нижегородской области подразделения РХБ защиты танковой армии ЗВО осваивают новейшие образцы военной техники
Морские пехотинцы ТОФ приступили к совершению марша на технике на полигон в рамках стартовавшего двустороннего бригадного учения
В Забайкалье завершилось масштабное тактическое учение с боевой стрельбой

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false