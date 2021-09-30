30.09.2021 (16:27)
В Забайкалье завершился полевой выход подразделений РХБ защиты ВВО
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках полевого выхода отработали задачи по маскировке практических действий войск и передвижных командных пунктов.
Военнослужащие выполнили мероприятия по маскировке при совершении марша в указанный район. В частности, на всём маршруте движения колонны военной техники специализированные машины с помощью термодымовой аппаратуры осуществили постановку дымовых завес, чем обеспечили скрытность передвижения войск.
Развёртывание полевого лагеря и боевых позиций также маскировалось от авиации условного противника аэрозольными завесами.
В полевом выходе задействовано около 600 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.