30.09.2021 (16:27)

В Забайкалье завершился полевой выход подразделений РХБ защиты ВВО

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках полевого выхода отработали задачи по маскировке практических действий войск и передвижных командных пунктов.

Военнослужащие выполнили мероприятия по маскировке при совершении марша в указанный район. В частности, на всём маршруте движения колонны военной техники специализированные машины с помощью термодымовой аппаратуры осуществили постановку дымовых завес, чем обеспечили скрытность передвижения войск.

Развёртывание полевого лагеря и боевых позиций также маскировалось от авиации условного противника аэрозольными завесами.

В полевом выходе задействовано около 600 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.

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