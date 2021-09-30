30.09.2021 (15:00)

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков принял участие в заседании оргкомитета международного конкурса по созданию Мемориального комплекса «Курская дуга»

Замминистра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в заседании организационного комитета международного конкурса по созданию на территории Курской области Мемориального комплекса «Курская дуга», которое состоялось в Императорском зале Российского военно-исторического общества.

Участники заседания организационного комитета обсудили организационные вопросы и дали старт международному конкурсу.

Идея создания Мемориала поддержана Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, Парламентским Собранием Союзного государства Белоруссии и России, Государственной Думой РФ, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, ветеранскими организациями, участниками Великой Отечественной войны и жителями Курской области, а также общественными организациями других регионов.

«Этот мемориал будет достойнейшим вкладом в увековечивание памяти погибших на Курской дуге», – сказал Дмитрий Булгаков по итогам заседания оргкомитета.

«Министерство обороны Российской Федерации принимает самое активное, зачастую главенствующее участие в увековечивании памяти солдат и офицеров Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны, это одна из задач военного ведомства», – подчеркнул заместитель главы военного ведомства.

Открытый международный творческий конкурс представляет собой мероприятие в сфере художественного творчества по определению на конкурсной основе лучшего эскизного проекта Мемориала. Его целями являются: выбор лучшего эскизного проекта Мемориала, поддержание и развитие культурных традиции? и профессионального художественного творчества в сфере произведении? монументального искусства, создание условий для сохранения духовных основ общества, исторической памяти, преемственности поколений, воспитания у молодежи чувства патриотизма и гордости за свершения своих соотечественников.

К участию в Конкурсе привлекаются профессиональные архитекторы и скульпторы (отдельные мастера, творческие коллективы, художники-монументалисты, представители художественных мастерских, занимающихся разработкой монументальной скульптуры, архитектурно-художественных ансамблей, созданием монументально-скульптурных композиций в городской среде). Конкурс проводится в период с 30 сентября 2021 года по 15 февраля 2022 года. Прием конкурсных заявок и эскизных проектов осуществляется до 12 января 2022 г. Подведение итогов и обнародование итогов Конкурса состоится 15 февраля 2022 г.

Создание мемориального комплекса планируется на территории Поныровского района к августу 2023 года, в год 80-летия Победы в Курской битве. Именно в этом месте в июле 1943 года шли кровопролитные ожесточённые бои на Северном фасе Курского выступа, предопределившие исход крупнейшей битвы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Второй мировой войны в целом.

Справочно:

Курская битва – одна из крупнейших в мировой истории. Она продолжалась пятьдесят дней и ночей и состояла из оборонительной (5-23 июля) и наступательных (12 июля-23 августа) операций. Германское командование, намеревавшееся овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу, планировало окружить и уничтожить советские войска, находившиеся на Курском выступе (операция «Цитадель»).

К операции «Цитадель» противником привлекалось 50 наиболее боеспособных дивизий, в том числе 14 танковых (70% танковых дивизий вермахта) и две моторизованные. Всего в составе групп армий «Центр» и «Юг» насчитывалось свыше 900 тыс. человек, около 10 тысяч орудий и минометов, более 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий. Их поддерживали свыше 2 тыс. самолетов (65% боевых самолетов, действовавших на советско-германском фронте). Кроме того, на флангах ударных группировок располагалось до 20 дивизий, готовых к взаимодействию с основными силами в ходе развития операции «Цитадель».

Советская Ставка ВГК, просчитав планы противника, приняла решение о преднамеренной обороне, с тем, чтобы обескровить, ослабить ударные силы немцев, а затем перейти к наступательным действиям. В составе Центрального и Воронежского фронтов, занимавших оборону на Курском выступе, имелось 1336 тыс. чел., свыше 19 тыс. орудий и минометов, 3444 танка и САУ, 2172 самолета. В тылу Курского выступа был развернут Степной военный округ.

Глубина полос обороны советских войск составляла на Центральном фронте 190 км, на Воронежском – 130 км. У каждого фронта были созданы по три армейских и три фронтовых оборонительных рубежа, оборудованных в инженерном отношении.

В полосах обороны 48, 13 и 70-й армий Центрального фронта на предполагаемом направлении главного удара группы армий «Центр» было сосредоточено (с учетом второго эшелона и резервов фронта) 70% всех орудий и минометов фронта и 85% всей артиллерии РВГК.

Встретив упорное сопротивление обороняющихся советских войск, фашистское командование ввело в сражение почти все соединения ударной группировки группы армий «Центр», но прорвать оборону они так и не смогли. За семь дней им удалось продвинуться только на 10-12 км, так и не прорвав тактической зоны обороны. К 12 июля наступательные возможности противника на северном фасе Курской дуги иссякли, он прекратил атаки и перешел к обороне.

Таким образом, план операции «Цитадель» по окружению и разгрому более чем миллионной группировки советских войск на курском выступе был сорван. Попытка врага взять реванш за Сталинград и вырвать у Красной армии стратегическую инициативу полностью провалилась. Оборона под Курском оказалась непреодолимой благодаря беспримерному мужеству и героизму солдат, офицеров, генералов.

В оборонительных боях на Курской дуге только войска Центрального фронта с 5 по 11 июля 1943 г. безвозвратно потеряли 15 336 чел. На территории Поныровского района Курской области захоронено 11849 военнослужащих, имена которых занесены в областную Книгу памяти. В целом, за 50 дней оборонительных и наступательных боев Курской битвы безвозвратные потери советских войск составили 254 470 человек.

В ходе Курской битвы было разгромлено 30 немецких дивизий. Особый урон понесли танковые части, вооруженные новой тяжелой боевой техникой, на которую немецкое командование возлагало большие надежды. Бронетанковые войска вермахта из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя. По советским источникам, вермахт в ходе Курской битвы потерял 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов и 3 тыс. орудий. Согласно немецким источникам, потери сухопутных войск вермахта на всем советско-германском фронте в июле и августе 1943 г. составили 474,7 тыс. человек.

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