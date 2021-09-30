30.09.2021 (14:52)

Минобороны РФ рассмотрело уже более 3 тысяч заявок журналистов на премию военного ведомства «Медиа-Ас – 2021»

Более 3 тысяч журналистских работ уже рассмотрено конкурсной комиссией Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас – 2021». Наиболее популярными номинациями стали: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж, а также «Главный калибр» – лучшая фоторабота.

Приём журналистских работ на конкурс завершится 15 ноября.

Всероссийский фестиваль прессы проводится ведомством для поощрения военных экспертов, представителей СМИ, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил РФ.

Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редактора центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.

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