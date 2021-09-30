30.09.2021 (14:41)
Впервые в международном учении «Селенга-2021» в Монголии участвуют военнослужащие военной полиции ВВО
Впервые в международном учении «Селенга-2021» принимают участие военнослужащие военной полиции Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии.
По замыслу предстоящей активной фазы учений, после проведения воздушной разведки и дистанционного минирования местности вертолетной парой армейской авиации, передовая группа условных диверсантов при попытке прорыва к стратегически важным объектам подорвется на минах. После этого военнослужащие военной полиции должны будут блокировать и взять в плен, оставшихся в живых условных «боевиков».
Стоит отметить, что основной задачей подразделения военной полиции является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в полевом лагере на полигоне Дойтын Ам (Монголия), где проживают участники учений.
Военные полицейские осуществляют патрулирование в районах размещения полевого лагеря, несут круглосуточное дежурство на контрольных пунктах, осуществляя пропускной режим на территорию лагеря.
Помимо этого, военнослужащие военной полиции, обеспечат безопасность и пропускной режим во время проведения практического этапа учения на тактическом поле.