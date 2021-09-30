30.09.2021 (14:24)

Расчеты зенитных самоходных установок «Стрела-10» соединения танковой армии ЗВО провели боевые стрельбы под Нижним Новгородом

Расчеты зенитных самоходных установок «Стрела-10» соединения танковой армии Западного военного округа в рамках контрольной проверки за летний период обучения провели боевые стрельбы на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

В полевых условиях зенитчики отработали марш, организацию охранения и маскировки позиций и борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

На этапе боевой стрельбы расчёты установок «Стрела-10» выполнили пуски зенитных ракет для поражения низколетящих скоростных воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника.

К практическим действиям привлекалось более 100 военнослужащих и порядка 15 единиц боевой техники. В ближайшее время военнослужащие зенитного ракетного дивизиона вернутся в пункт постоянной дислокации.

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