30.09.2021 (14:02)

В Москве состоялся брифинг начальника ГОМУ ГШ ВС РФ по теме начала осеннего призыва на военную службу

В Москве состоялся брифинг начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского по теме начала осеннего призыва на военную службу.

«Задание на весенний призыв граждан на военную службу, установленное Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, выполнено своевременно и в полном объеме», - сообщил он журналистам, подводя итоги весенней призывной кампании.

«Призвано и направлено для прохождения военной службы более 134 тысяч человек», - уточнил он.

По словам начальника ГОМУ, наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Татарстан и Карелия, Забайкальском, Краснодарском и Хабаровском краях, Воронежской и Омской областях.

Генерал-полковник Евгений Бурдинский отметил, что мероприятия весеннего призыва на военную службу проходили в рамках ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

«Барьерный контроль на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыва на военную службу более трёх с половиной тысяч граждан с признаками инфекционных заболеваний», - подчеркнул генерал-полковник Бурдинский.

По его словам, командованием военных округов были приняты меры по заблаговременному обеспечению военных комиссариатов медицинским имуществом.

«Изучение граждан перед призывом в военкоматах проводилось дистанционно посредством телефонных линий связи и сети интернет. Проводилась дезинфекционная обработка территории, кабинетов и помещений военных комиссариатов, призывных и сборных пунктов, автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта на всём пути следования военнослужащих к местам прохождения службы», - сообщил журналистам начальник ГОМУ.

Он также отметил, что перевозки молодого пополнения осуществлялись по маршрутам, обеспечившим исключение контактов военнослужащих с гражданским населением. Все военнослужащие были доставлены к местам прохождения службы в установленные сроки.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы в составе пассажирских поездов свыше двух тысяч отдельных вагонов, которыми перевезено более 79 тыс. человек, 29 воинских эшелонов (перевезено порядка девяти тысяч человек). Свыше пяти тысяч человек перевезены 66 рейсами гражданской авиации, около двух тысяч человек доставлены 47 рейсами самолётов военно-транспортной авиации. Задействовался также автомобильный транспорт воинских частей, им перевезено более 38 тысяч человек.

«Благодаря комплексу мер, проведенному органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий и проникновений коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооружённых сил РФ не допущено», - отметил в своем докладе генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он также сообщил, что на сборных пунктах проводился контрольный медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор граждан, предназначенных в воинские команды, «что позволило исключить направление в войска негодных по состоянию здоровья и морально-деловым качествам призывников».

«Кроме того, они обеспечивались установленными видами довольствия, в том числе горячим питанием, а направляемые в Вооружённые силы – банковскими и персональными электронными картами. При этом информация по каждому военнослужащему оперативно вводилась в базу данных министерства обороны», - сообщил журналистам Бурдинский.

Начальник ГОМУ рассказал некоторые подробности отбора граждан в научные роты в ходе весеннего призыва.

«Как и прежде особое внимание в ходе призыва уделялось комплектованию 17 научных рот, отбор в которые осуществлялся в 62 субъектах Российской Федерации. Всего в научных ротах проходят военную службу по призыву 683 человека. Этой весной направлено 363 человека, при этом заявок было подано более 3,5 тысяч», - сказал он.

«Отбор в научные роты проводится открыто. Гражданин регистрируется на сайте и после этого вся информация о проводимых мероприятиях и результатах всех этапов конкурсного отбора освещается в средствах массовой информации, размещается на официальном интернет-портале», - напомнил Евгений Бурдинский.

Он также сообщил, что наряду с другими научными ротами комплектовались научные роты Военного инновационного технополиса «ЭРА» (Анапа, Краснодарский край).

«Для прохождения в них военной службы направлялись предварительно отобранные научно-исследовательскими организациями Минобороны России и склонные к научной работе выпускники ведущих вузов страны. Военнослужащие научных рот не только проводят конкретные военно-прикладные исследования, но и рассматриваются нами как кадровый потенциал и будущее военной науки», - подчеркнул генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Помимо этого в целях сохранения кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации продолжено комплектование четырёх научно-производственных рот. В ходе призыва в них направлено 109 специалистов, которые принимают непосредственное участие в выполнении государственного оборонного заказа», - сообщил журналистам Бурдинский.

«Кроме того, в Минобороны России функционируют спортивные роты. Для создания необходимых условий подготовки наиболее перспективных спортсменов в пять спортивных рот направлено 188 призывников, входящих в состав сборных команд страны по 46 олимпийским видам спорта. С момента существования спортивных рот на соревнованиях различного уровня завоевано 578 медалей, из них – 242 высшей пробы», - подчеркнул Евгений Бурдинский.

Он также отметил, для оценки качества организации и проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, ежегодно проводится конкурс среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва, который прошел и в 2020 году. Победителем конкурса стал Ставропольский край.

«Приятно отметить, что анализ качества молодого пополнения, направленного в войска, указывает на повышение привлекательности военной службы среди граждан старших возрастов, количество этих граждан, призываемых на военную службу по сравнению с предшествующими годами увеличилось», - рассказал журналистам о новой тенденции генерал-полковник Евгений Бурдинский.

При этом он отметил, что численность 18-летних граждан, призванных на военную службу, с 2016 года сократилась на четыре процента.

«С увеличением возраста граждан, направленных для прохождения военной службы, увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2016 году призывалось на военную службу 45% граждан, имеющих среднее профессиональное образование, то по итогам этого призыва – более 66%», - подчеркнул Евгений Бурдинский.

При этом он отметил, что в целом состояние здоровья призывников улучшается.

«Так, если в 2012 году количество граждан, признанных годными к военной службе, составило 70%, то в 2020 году этот показатель увеличился на 8% и составил – 78%», - отметил начальник ГОМУ.

Он также отметил, что Минобороны России продолжает уделять пристальное внимание подготовке граждан к военной службе.

«В ходе весеннего призыва для прохождения военной службы направлено более 15 тысяч человек, подготовленных в организациях ДОСААФ по 14 военно-учётным специальностям», - сообщил журналистам Бурдинский.

По его оценке, задание на призыв выполнено своевременно всеми субъектами Российской Федерации и в полном объеме.

«Молодое пополнение, направленное в войска весной, успешно прошло адаптацию в воинских коллективах и в настоящее время непосредственно выполняет учебно-боевые задачи», - сказал генерал-полковник Бурдинский.

Начальник ГОМУ поделился также информацией об осеннем призыве текущего года.

«Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 г.», - сказал Бурдинский.

«Призыву на военную службу подлежит более 127 тыс. человек. По порядку его проведения в сравнении с предыдущим призывом существенных отличий нет. Основные усилия будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войска при их комплектовании молодым пополнением», - подчеркнул начальник ГОМУ.

По его словам, в этих целях военные комиссариаты заблаговременно обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе около 5 млн. медицинских масок, более 200 тыс. тест-систем.

Изучение более 600 тысяч граждан перед призывом проведено дистанционными способами с применением телефонной связи и сети интернет.

«У нас выработан комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, чтобы сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала. Необходимо исключить направление в войска больных граждан или не соответствующих установленным требованиям. В военкоматах с призывниками должны работать только сотрудники, прошедшие вакцинацию», - подчеркнул Бурдинский.

Среди других задач, на которые необходимо обратить особое внимание, он назвал обеспечение неукоснительного выполнения мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, завершение подготовку специалистов в ДОСААФ России и их своевременную отправку для прохождения военной службы, обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия по установленным нормам, включая финансовое, недопущение случаев переохлаждения военнослужащих в ходе воинских перевозок, отметив, что это особенно касается Северного флота.

По его словам, при призыве граждан на военную службу из районов, подвергшихся затоплению, особенно в отношении призывников, чьи дома пострадали от паводка, должностные лица будут использовать индивидуальный подход, решение принимать только после проведения бесед с призывником и его родителями и с учетом их пожеланий.

«Кроме того, необходимо организовать прием молодого пополнения в войсках, расстановку на воинские должности в соответствии с имеющейся подготовкой, а также своевременное увольнение военнослужащих, выслуживших установленный срок военной службы», - сказал генерал-полковник Евгений Бурдинский

Принимающий участие в брифинге заместитель начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России подполковник медицинской службы Виталий Черкашин также сообщил журналистам, что в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.

«Так, ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза», - отметил подполковник медицинской службы.

Он проинформировал журналистов, что за весеннюю призывную компанию прошли медосвидетельствование более 672 тысяч человек.

Всего, отметил Черкашин, в рамках весеннего призыва было протестировано на антитела к коронавирусу более 135 тысяч призывников, на самоизоляцию было отправлено 450 человек.

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