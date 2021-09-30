30.09.2021 (14:18)
Танкисты Таманской мотострелковой дивизии ЗВО учились уничтожать низколетящие воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов
В Подмосковье на полигоне Алабино танкисты Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд».
Перед стрелками появлялись мишени на расстоянии от 300 до 2000 метров, задачей танкистов было уничтожить летательные аппараты условного противника.
После отработки норматива по уничтожению низколетящих целей, военнослужащие выполнили стрельбу из стрелкового оружия из башни танка и поражение противника ручной гранатой. Всего в стрельбах приняло участие более 200 военнослужащих и было задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.
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