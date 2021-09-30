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30.09.2021 (14:01)

В Курской и Владимирской областях начались трехдневные сборы подразделений боевого армейского резерва страны

В Курской и Владимирской областях начались трехдневные сборы подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС).

В плановых учебных мероприятиях принимает участие более 600 человек. В регионах дислокации соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) сформированы подразделения войск территориальной обороны, которые стали частью БАРС.

В ходе сборов на военных полигонах резервисты пройдут обучение в обеспечении охраны и обороны стратегически важных объектов, а также применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЗВО.

Для проживания резервистов уже развернут автономный полевой лагерь с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовой и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

В настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За трое суток занятий офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант – солдат – до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат – до 25 тыс. рублей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Сборы
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