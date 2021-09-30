30.09.2021 (13:47)

На Балтийском флоте продолжается плановая ревакцинация личного состава

На Балтийском флоте продолжается ревакцинация военнослужащих всех категорий против новой коронавирусной инфекции.

В категорию ревакцинируемых также вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений флота, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. Ревакцинация проводится на базе медицинских учреждений флота, в медицинских пунктах соединений и воинских частей, а также на полигонах с участием выездных бригад военных медиков. На повторную вакцинацию каждый военнослужащий и гражданский служащий даёт добровольное согласие.

Медицинскими специалистами флота составлен план-график ревакцинации военнослужащих, в соответствии с которым в октябре будут повторно привиты двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») свыше 3 тысяч человек, при этом в плановом порядке продолжится вакцинация ранее не получивших прививку.

Подавляющее большинство военнослужащих Балтийского флота уже прошло иммунизацию, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки.

Как отмечают военные медики, в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице