30.09.2021 (13:33)

В Мурманском областном военкомате расскажут об особенностях осеннего призыва в северных регионах России

Завтра во всех субъектах Российской Федерации начнётся осенний призыв граждан от 18 до 27 лет на военную службу. О том, как он будет проходить на Севере страны: в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми, журналистам расскажут заместитель начальника штаба – начальник организационно-мобилизационного управления Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов, военный комиссар Мурманской области полковник Олег Хамов и представители органов военной юстиции. Они поделятся информацией об итогах весеннего и особенностях осеннего призывов в регионах, подведомственных Северному флоту, о соблюдении прав и законных интересов граждан во время призыва на военную службу и её прохождении, обеспечении нормами довольствия и возможностях, открывающихся для призывников на военной службе и после её окончания, а также об ответственности молодых людей за уклонение от исполнения своего конституционного долга.

Пресс-конференция будет проведена на сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата.

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