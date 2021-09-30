30.09.2021 (12:55)

Ежегодный учебно-методический сбор прошел в ВМА им. Кирова

В соответствии с Планом основных мероприятий в Военно-медицинской академии прошел учебно-методический сбор командования академии, офицеров управления и факультетов, профессорско-преподавательского состава кафедр, адъюнктов, сотрудников НИЦ и руководящего состава филиала академии.

Учебно-методический сбор открыл врид заместителя начальника академии полковник медицинской службы Валерий Толстошеев.

С докладами выступили: заместитель начальника академии по учебной работе подполковник медицинской службы Руслан Макиев «Итоги 2020-2021 учебного года и задачи на новый учебный год»; начальник учебно-методического отдела полковник медицинской службы Иван Лобачев «Совершенствование организации дополнительного профессионального образования в новом учебном году», а также начальник филиала академии (г.Москва) полковник медицинской службы Вячеслав Половинка «Итоги деятельности филиала академии (г. Москва) в 2020-2021 учебном году и задачи на новый учебный год»;

Кроме того, на заседаниях профильных межкафедральных предметно-методических комиссий были обсуждены итоги 2020-2021 учебного года и задачи кафедральных коллективов на новый учебный год, вопросы реализации основных образовательных программ с учетом переработанных электронных учебных изданий по преподаваемым дисциплинам, а также проведен анализ Государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году.

Итоги учебно-методического сбора были подведены на итоговом заседании председателей межкафедральных предметно-методических комиссий под руководством заместителя начальника академии по учебной работе подполковника медицинской службы Руслана Макиева.

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