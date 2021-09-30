30.09.2021 (12:37)

В Военно-медицинской академии прошла юбилейная встреча выпускников 1961 года

В штабе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова состоялась юбилейная встреча выпускников 1961 года факультета подготовки врачей для Военно-Морского Флота. Спустя 60 лет после выпуска они встретились в стенах родной академии, чтобы вспомнить свою учебуи службу.

Встреча была организована военно-политическим отделом. Директор историко-мемориального зала академии Константин Палий провел для выпускников экскурсию в музей Военно-медицинской академии.

Один из выпускников, присутствовавших на встрече, до сих пор работает в академии и преподаёт на кафедре военной токсикологи и медицинской защиты – это Виктор Рыбалко, доктор медицинских наук, профессор.

После выпуска Виктор Михайлович отправился служить на подводную лодку, потом прошёл трехлетнюю службу на дизель-электрической подводной лодке и ещё 5 лет на атомных. После службы на флоте он поступил в адъюнктуру академии на кафедру медицинской защиты (нынешнее название – кафедра военной токсикологи и медицинской защиты), где защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию.

Он рассказывает, что среди выпускников его факультета пятеро впоследствии стали начальниками кафедр Военно-медицинской академии:

Александр Королюк– начальником кафедры микробиологии, Анатолий Михайленко– начальником кафедры нервных болезней (к глубокому сожалению, Анатолия Андреевича не стало этой весной), Леонид Кожемякин– начальником кафедры биохимии, Александр Грицанов– начальником кафедры оперативной хирургии (с топографической анатомией), Леонид Медведев – начальником кафедры физиологии подводного плавания.

Большую часть выпускников 1961 года составляют люди, которые стали также начальниками военных госпиталей, санаториев, начальниками по медицинской части флотилий, дивизий, бригад.

«Преобладающее большинство служило на Северном и Тихоокеанском флотах. Мы в течение многих лет обеспечивали сотни дальних автономных походов во всех точках Мирового океана», – вспоминает Виктор Рыбалко.

Статус выпуска 1961 года действительно впечатляет: из более чем 70 выпускников 10 стали профессорами, 20 – докторами медицинских наук, 27 – кандидатами медицинских наук. Кроме того, среди выпускников есть и лауреаты Государственной премии СССР, Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и многие другие.

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