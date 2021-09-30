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30.09.2021 (12:16)

Расчёты ПТРК «Фагот» общевойсковой армии ЗВО уничтожили свыше 50 движущихся целей на учении под Воронежем

Расчёты противотанковых ракетных комплексов «Фагот» общевойсковой армии Западного военного округа поразили свыше 50 мишеней, имитировавших движущиеся танки противника, в рамках проведения тактических учений на полигоне Погоново в Воронежской области.

Перед проведением практической части учения военнослужащие прошли проверку на специальных виртуальных тренажерах и учебных точках, подтвердив знание тактико-технических особенностей орудий.

В ходе практических стрельб расчёты «Фаготов» подготовили фортификационные укрытия и противотанковые комплексы к стрельбе.

Цели, движущиеся со скоростью около 30 км/ч, поражены на удалении до 2 тысяч метров.

В учении приняло участие более 400 военнослужащих мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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