30.09.2021 (12:00)
В объединении ВВС и ПВО Западного военного округа прошли инструкторско-методические занятия в канун осеннего 2021 года призыва
На базе управления дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли инструкторско- методические занятия с руководящим составом администраций сводных нештатных учебных подразделений.
На занятиях с начальниками администраций, командирами и заместителями командиров рот по военно-политической работе нештатных учебных подразделений был проведён общий инструктаж по организации боевой подготовки с военнослужащими осеннего призыва, доведены руководящие документы и требования по оборудованию помещений для проживания прибывающего пополнения.
Кроме того, участников сборов ознакомили с перспективными формами и методами обучения, индивидуально-воспитательной работы, с опытом рационального использования учебно-материальной базы, с особенностями психологического изучения индивидуальных особенностей призывников, а также выявления молодых людей с затруднённой адаптацией.
В администрацию учебных подразделений подобраны наиболее подготовленные военнослужащие соединений и воинских частей объединения. Подобные подразделения будут функционировать на протяжении всего осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу.