30.09.2021 (12:00)

В объединении ВВС и ПВО Западного военного округа прошли инструкторско-методические занятия в канун осеннего 2021 года призыва

На базе управления дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли инструкторско- методические занятия с руководящим составом администраций сводных нештатных учебных подразделений.

На занятиях с начальниками администраций, командирами и заместителями командиров рот по военно-политической работе нештатных учебных подразделений был проведён общий инструктаж по организации боевой подготовки с военнослужащими осеннего призыва, доведены руководящие документы и требования по оборудованию помещений для проживания прибывающего пополнения.

Кроме того, участников сборов ознакомили с перспективными формами и методами обучения, индивидуально-воспитательной работы, с опытом рационального использования учебно-материальной базы, с особенностями психологического изучения индивидуальных особенностей призывников, а также выявления молодых людей с затруднённой адаптацией.

В администрацию учебных подразделений подобраны наиболее подготовленные военнослужащие соединений и воинских частей объединения. Подобные подразделения будут функционировать на протяжении всего осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице