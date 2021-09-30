30.09.2021 (11:45)

В Нижегородской области подразделения РХБ защиты танковой армии ЗВО осваивают новейшие образцы военной техники

В Нижегородской области на полигоне Мулино с военнослужащими отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа стартовал полевой выход.

Более 30 военнослужащих офицерского состава прошли теоретический курс занятий и приступили к отработке практических действий, как в составе подразделений с подчиненным личным составом, так и в индивидуальном порядке.

В рамках полевого выхода военнослужащие отработают ряд задач по проведению дезинфекции и дегазации личного состава, вооружения и военной техники после преодоления условно зараженного участка местности, проведут специальные занятия на тяжелых огнемётных системах ТОС-1А «Солнцепек» и отработают маскировку с помощью постановки аэрозольных завес применяя новейшие образцы военной техники.

Всего полевом выходе задействовано более 150 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения и военной техники. Полевой выход проходит под руководством начальника войск РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО полковника Кирилла Рогачева.

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