30.09.2021 (11:45)
В Нижегородской области подразделения РХБ защиты танковой армии ЗВО осваивают новейшие образцы военной техники
В Нижегородской области на полигоне Мулино с военнослужащими отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа стартовал полевой выход.
Более 30 военнослужащих офицерского состава прошли теоретический курс занятий и приступили к отработке практических действий, как в составе подразделений с подчиненным личным составом, так и в индивидуальном порядке.
В рамках полевого выхода военнослужащие отработают ряд задач по проведению дезинфекции и дегазации личного состава, вооружения и военной техники после преодоления условно зараженного участка местности, проведут специальные занятия на тяжелых огнемётных системах ТОС-1А «Солнцепек» и отработают маскировку с помощью постановки аэрозольных завес применяя новейшие образцы военной техники.
Всего полевом выходе задействовано более 150 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения и военной техники. Полевой выход проходит под руководством начальника войск РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО полковника Кирилла Рогачева.