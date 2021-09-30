30.09.2021 (11:30)

В пригороде Бишкека открыт памятник летчику-штурмовику Герою Советского Союза Исмаилбеку Таранчиеву

Памятник летчику Герою Советского Союза командиру штурмовика Ил-2 младшему лейтенанту Исмаилбеку Таранчиеву и воздушному стрелку Алексею Ткачеву, повторившим подвиг Николая Гастелло в воздушном бою под Нарвой в 1944 году, открыт на территории школы села Беш-Кунгей Чуйской области Киргизии.

В церемонии открытия памятника приняли участие военнослужащие объединенной российской военной базы Кант, представители аппарата военного атташе посольства Российской Федерации в Киргизской Республике и местной администрации.

«Отважные летчики Таранчиев и Ткачев – не только символ воинской доблести и отваги и пример героизма времен Великой Отечественной войны, но и символ дружбы между народами России и Киргизии. Очень важно сохранять память о наших дедах и отцах, защищавших нашу общую Родину ценой своей жизни. Выражаю слова благодарности всем принимавшим участие в создании памятника, а всем присутствующим желаю мирного неба на благодатной киргизской земле», - сказал на церемонии открытии мемориала старший помощник атташе по вопросам обороны посольства Российской Федерации в Киргизской Республике Дмитрий Колобонов.

В 2017 году в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу штурмовику Су-25, состоящему на вооружении российского соединения в Киргизии, присвоено имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Справочно:

18 марта 1944 года в районе города Нарвы Эстонской ССР уроженец Киргизии младший лейтенант летчик Исмаилбек Таранчиев и его бортстрелок младший сержант Алексей Ткачев, направили подбитый во время выполнения боевого задания самолет Ил-2 в место скопления гитлеровской техники, уничтожив шесть немецких танков и три бензовоза. За совершенный подвиг Таранчиеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

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