30.09.2021 (11:10)

Военные инженеры ЗВО отработали переброску танкового батальона через Оку во Владимирской области

Военнослужащие отдельной гвардейской инженерной бригады Западного военного округа отработали форсирование водной преграды и переброску танкового батальона через реку Оку в рамках специального учения во Владимирской области.

Согласно замыслу учения, на пути следования танкового батальона диверсанты уничтожили близлежащие мосты. Для продолжения дальнейшего наступления военные понтонёры оперативно приступили к переброске бронетехники на другой берег реки шириной около 500 м.

Инженеры отработали нормативы по развертыванию понтонно-мостового парка на воду и организовали паромную переправу для переброски на противоположный берег вооружения и военной техники танкистов. Переброска войск осуществлялась при помощи десантных плавающих транспортёров ПТС-2 и паромно-мостовых машин ПММ-2М.

Сцепка между мостами осуществлялась военнослужащими вручную, что позволяло сократить общее время поставленной задачи. Переправа наводилась в местах с шириной русла около 500 метров и глубиной до 7 метров, как с пологих, так и обрывистых берегов.

Всего в учении приняло участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники ЗВО.

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