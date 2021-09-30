30.09.2021 (10:40)

Морские пехотинцы ТОФ приступили к совершению марша на технике на полигон в рамках стартовавшего двустороннего бригадного учения

Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к совершению марша на технике из районов формирования колонн на полигон в рамках начавшегося двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ) в Приморском крае.

В соответствии с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота две бригады морской пехоты ТОФ, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, в полном составе совершают марш на технике из позиционных районов на полигон боевой подготовки Клерк.

Оба соединения были приведены в боевую готовность «Полная», после чего каждая бригада отработала мероприятия по выводу техники и личного состава в районы формирования колонн и развёртыванию палаточного лагеря для подготовки к совершению марша.

Подразделения морской пехоты, действующие в нападении, были заранее переброшены большими десантными кораблями ТОФ с Камчатки в район ожидания для подготовки к совершению марша.

В свою очередь, бригаде морской пехоты в обороне необходимо будет обеспечить защиту морского побережья от высадки воздушного и морского десанта условного противника.

Командиры приморской и камчатской бригад морской пехоты не знают замысла действий друг друга, в ходе ДБрТУ должны сорвать планы друг друга и нестандартными приёмами ведения боя выполнить поставленную задачу.

В ходе активной фазы учения будут проведены боевые стрельбы из вооружения бронетранспортёров БТР-82А, БМП-3, 122-м самоходных гаубиц «Гвоздика», танков Т-80БВ, ЗСУ «Шилка», а также из артиллерийских установок кораблей ТОФ. Кроме того, боевые стрельбы на полигоне отработают лётчики армейской и морской авиации на вертолётах и самолётах.

Завершится двустороннее бригадное тактическое учение соединений морской пехоты Тихоокеанского флота 8 октября.

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