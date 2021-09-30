30.09.2021 (10:15)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают подготовку объектов в Каспийске к отопительному сезону

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 10 (г. Буйнакск) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершили комплекс работ по капитальному ремонту объектов теплового хозяйства военного городка в г. Каспийске Республике Дагестан.

В соответствии с государственным контрактом в котельной № 131 военного городка проведены работы по капитальному ремонту двух котлов Факел-Г, инженерного оборудования и более 4 тыс. погонных метров трубопровода наружного и внутреннего теплоснабжения. Также произведён монтаж четырех насосов, заменены системы водоподготовки.

Подготовка объектов военной социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду выполняется для снижения воздействия температурных и иных атмосферных факторов на конструкционную устойчивость коммунальных объектов, профилактики аварийного износа и предупреждения нарушений работоспособности оборудования в системах жизнеобеспечения.

Все работы проведены в установленные сроки, что позволяет своевременно начать отопительный период 2021-2022 годов. В настоящее время производятся пуско-наладочные работы и опрессовка системы наружного трубопровода.

Данная котельная обеспечивает теплом 48 объектов различного назначения, в том числе 10 казарм, 3 общежития, 2 столовые, 3 штаба, медицинский комплекс, 11 домов жилищного фонда и 18 прочих объектов.

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