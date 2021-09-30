30.09.2021 (09:21)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии выполнили погрузку на БДК «Саратов» в Черном море

В Краснодарском крае на полигоне Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в составе батальонной тактической группы (БТГр) отработали погрузку личного состава и бронетранспортёров БТР-82А на большой десантный корабль (БДК) «Саратов» Черноморского флота (ЧФ).

При погрузке боевой техники личный состав десантно-высадочных средств ЧФ отработал организацию связи с пунктом погрузки (выгрузки), подход к берегу, а также размещение бронетранспортёров в твиндеках БДК и очередность её вывода на побережье после транспортировки.

Ранее в рамках морской десантной подготовки механики-водители и экипажи БТР-82А совершенствовали навыки в подготовке техники для форсирования водных преград, учились слаженно действовать при выполнении задач на суше и на плаву.

В ходе двустороннего тактического учения морским пехотинцам КФл при огневой поддержке корабельной ударной группы ЧФ, а также штурмовой и истребительной авиации ЮВО предстоит высадиться с моря на необорудованный участок побережья, захватить плацдарм и осуществить прорыв обороны условного противника.

Также в ходе учения морские пехотинцы во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями отработают действия по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований с практическим десантированием парашютным способом личного состава.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие более 500 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, задействовано порядка 100 единиц боевой и специальной техники.

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