30.09.2021 (08:30)

Пункт отбора на военную службу по контракту Курганской области провел военно-агитационную акцию «Военная служба по контракту – твой выбор!»

Инструкторы пункта провели беседу с каждым потенциальным кандидатом, где довели информацию о социальных гарантиях, получаемых при поступлении на контрактную службу. Кроме того, специалисты пункта отбора напомнили гражданам о возможности выбора между срочной службой и службой по контракту, тем, кто имеет средне-профессиональное или высшее образование. Также во время беседы с будущими военнослужащими были выяснены их морально-деловые качества, а также проведены тесты на профессиональную пригодность.

Для гостей мероприятия были также организована выставка военного и казачьего обмундирования и снаряжения, а также соревнования по военно-прикладному виду спорта чемпионат Курганской области по рубке шашкой.

Мероприятие проходило при строгом соблюдении мер по предотвращению коронавирусной инфекции.

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