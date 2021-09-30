30.09.2021 (08:15)

В Новороссийской военно-морской базе проведено учение по оказанию помощи аварийному кораблю

По замыслу учения в сложных погодных условиях с одного из кораблей соединения охраны водного района, поступил сигнал об аварийной ситуации, связанной с поступлением забортной воды. Дежурные поисково-спасательные силы Новороссийской ВМБ были подняты по тревоге и направлены в район проведения учения для отработки вводной.

В результате совместных слаженных действий спасателям в кротчайшие сроки удалось оценить аварийную ситуацию и локализовать «поступление забортной воды» на корабль.

Всего к учению поисково-спасательных сил привлечено порядка 5 катеров и судов Новороссийской Военно-морской базы Черноморского флота.

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