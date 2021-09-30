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30.09.2021 (08:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с военными медиками

В рамках занятия более 20 специалистов медицинской службы выполняли нормативы по специальной подготовке.

В ходе проведения занятия специалисты медицинской службы в положении лежа выполняли норматив по наложению резинового кровоостанавливающего жгута на бедро, после чего оттаскивали раненного и выполняли наложение давящей повязки, а также наложение лестничных шин.

По итогам занятия специалисты выполнили нормативы в установленный временной показатель. Занятие с военными медиками в ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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