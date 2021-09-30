30.09.2021 (07:30)

Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Чёрном море

По замыслу учения гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» выполняют поставленные задач по защите гражданского судоходства и охране объектов морской экономической деятельности в Чёрном море.

В свою очередь самолёты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся на аэродромах Крымского полуострова получили, команду на взлёт и в роли условного противника начали выполнение задач по нанесению массированного ракетного удара по различным целям в акватории Чёрного моря.

Получив данные о взлёте самолётов условного противника средства противовоздушной обороны (ПВО) кораблей приведены в готовность к применению, были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

На следующем этапе учения расчёты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а зенитные ракетные и артиллерийские расчёты уничтожили авиацию условного противника и выпущенные ими ракеты на максимально удалённом рубеже обороны.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2021 учебный год.

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