30.09.2021 (07:00)

Военнослужащие крупнейшего сухопутного соединения за рубежом провели учение в горах Таджикистана

По замыслу учения разведкой были замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта.

Мотострелки сорвали планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга. Поразив головную машину, экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к городу. Поддержку мотострелкам обеспечили снайперские подразделения, вооруженные 12,7-мм снайперскими винтовками «Корд-М».

Подразделения 201 военной базы регулярно принимают участие в учениях различного уровня, в том числе международных. В августе текущего года около 1,8 тыс. военнослужащих российского соединения стали участниками совместного учения воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана. В октябре военнослужащие военной базы примут участие в трех совместных учениях с воинскими контингентами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, которые также пройдут на территории Таджикистана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице