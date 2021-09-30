30.09.2021 (05:45)

Понтонеры ВВО на учении в Забайкалье в кроткие сроки навели мостовую переправу через реку

По замыслу учения подразделение инженерных войск совершило 100-километровый марш из пункта постоянной дислокации в район учебно-боевого предназначения. По прибытии к водной преграде командир подразделения принял решение, навести мост в районе с наиболее умеренным течением реки.

В короткие сроки военнослужащие понтонных взводов осуществили сброс звеньев в воду, где они были собраны в наплавной мост шириной около 100 метров. В дальнейшем боевая и специальная автомобильная техника переправлялась через водную преграду беспрепятственно.

Это позволило одновременно отремонтировать поврежденный автомобильный мост и восстановить движение техники. Для наведения моста было привлечено более 200 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц боевой и специальной техники.

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