30.09.2021 (05:30)

Во Владивостоке прошла торжественная церемония закрытия чемпионата Вооружённых сил РФ по гребно-парусному двоеборью

Шестнадцать команд, участвовавших в соревнованиях, на Водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА приняли участие в праздничном мероприятии.

С приветственными и напутственными словами к спортсменам обратились начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ) контр-адмирал Олег Журавлёв, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, начальник Спортивного центра (морской и физической подготовки, г.Владивосток) ФАУ МО РФ ЦСКА и главный судья соревнований старший мичман запаса Дмитрий Перепелица.

Почётные гости вручили кубки, медали и грамоты победителям.

Чемпионом ВС РФ по гребле на шлюпках на дистанции 1000 метров стала команда Военного института физической культуры (ВИФК). Серебро взяла сборная ВМФ (Военно-учебного научного центра (ВУНЦ) ВМФ ВМА). Бронзовыми призёрами стали курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) из команды «ВМФ».

В чемпионате ВС РФ по гребле на шлюпках с разворотом на дистанции 2000 метром победила команда ВИФК. Второе место заняла команда «ВМФ», которую представляли курсанты ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Замкнула троку призёров команда ВУНЦ ВМФ ВМА.

Звание чемпиона ВС РФ по гребно-парусному двоеборью завоевала команда Военно-учебного научного центра (ВУНЦ) ВМФ ВМА. На втором месте оказались курсанты ВИФК. Бронзовые награды достались команде ЧВВМУ им. П.С. Нахимова.

Всем членам команд, занявшим пьедестал почёта, будут присвоены звания мастеров спорта по гребно-парусному двоеборью.

Обеспечение безопасности проведения всех спортивных мероприятий осуществляли военнослужащие Тихоокеанского флота.

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