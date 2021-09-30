30.09.2021 (03:00)

На учении «Дружба-2021» спецназовцы из Пакистана применили робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»

Впервые на учении «Дружба» был применен новейший робототехнический комплекс «Уран-6», который преодолел минно-взрывные заграждения и разминировал различные объекты. Комплекс разминирования представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 тонн.

Военные инженеры Южного военного округа провели занятия по электрическому способу взрывания элементов конструкции из дерева, стали, кирпича, камня, бетона и железобетона. Также военнослужащие Пакистана изучили установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и не взрывных заграждений.

Совместное российско-пакистанские учение «Дружба-2021» продлится до 9 октября с.г. и завершится совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенного пункта и объектов.

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